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В Волгоградской области сгорели два гаража

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС России по Волгоградской области, один из гаражей загорелся в Камышине.

Сигнал о пожаре на пульт МЧС поступил 16 марта в 20.02. Инцидент с возгоранием случился в гаражном кооперативе «Дружба».

На следующий день, 17 марта, в 6.45 произошел пожар в хуторе Стареньком Среднеахтубинского района. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит крыша кирпичного гаража.

В обоих случаях пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.