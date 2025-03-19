В Волгоградской области сгорели два гаража

Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС России по Волгоградской области, один из гаражей загорелся в Камышине.
Сигнал о пожаре на пульт МЧС поступил 16 марта в 20.02. Инцидент с возгоранием случился в гаражном кооперативе «Дружба».
На следующий день, 17 марта, в 6.45 произошел пожар в хуторе Стареньком Среднеахтубинского района. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит крыша кирпичного гаража.
В обоих случаях пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.