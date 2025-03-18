В Сербии напали на студента-сторонника президента Вучича

В Сербии напали на главу группы «Студенты 2.0» Милоша Павловича, который выступает за возобновление учебы после четырех месяцев блокады факультетов в стране, пишет РИА Новости.
«Сотрудники МВД в Белграде установили личность и задержали Ж. Л. 1970 года рождения по подозрению в том, что сегодня в Пионерском парке напал на Милоша Павловича и еще двух человек», — сообщили в пресс-службе МВД Сербии.
Предположительно, задержанный совершил нападение, когда Милош Павлович стоял в компании еще двух студентов. При этом напавший распылил на них перцовый балончик.
Ранее в марте стало известно, что в Сербии напали на главу Минкультуры страны Николу Селаковича во время массовых протестов.