Замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой и Толчеевой продлили домашний арест

Об этом пишут воронежские СМИ со ссылкой на представителей суда.
Как уточняется, срок содержания под домашним арестом для обеих обвиняемых продлён до 22 мая текущего года.
Ранее, в минувшем январе, Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух замминистра ЖКХ Воронежской области — Елены Евсюковой и Натальи Толчеевой. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая классифицируется как мошенничество.
Напомним, основанием для возбуждения дела в отношении чиновниц стал госконтракт на проведение исследования объёмов отходов в нескольких населённых пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ, который теперь именуется министерством, заключил данный контракт с крымской компанией ООО «Альфа». Фирма выиграла электронный аукцион, предложив выполнить работу за 9,4 млн рублей, тогда как начальная стоимость составляла 15 млн. Работа была проведена в установленные сроки и принята заказчиком.
По мнению регионального управления Министерства внутренних дел, ещё до заключения контракта чиновницы дали своим подчинённым указание уменьшить показатели объёмов отходов, независимо от результатов исследования. На основе этих данных власти установили заниженные нормативы и размер платы за утилизацию. В прошлом году Воронежский облсуд, рассматривая иск регионального оператора ООО «Вега», признал эти нормативы недействительными. В полиции считают, что это причинило ущерб нынешнему министерству ЖКХ в размере стоимости контракта.
Ни Евсюкова, ни Толчеева свою вину не признают.