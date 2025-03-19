Замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой и Толчеевой продлили домашний арест

Напомним, основанием для возбуждения дела в отношении чиновниц стал госконтракт на проведение исследования объёмов отходов в нескольких населённых пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ, который теперь именуется министерством, заключил данный контракт с крымской компанией ООО «Альфа». Фирма выиграла электронный аукцион, предложив выполнить работу за 9,4 млн рублей, тогда как начальная стоимость составляла 15 млн. Работа была проведена в установленные сроки и принята заказчиком.