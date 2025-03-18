Зеленский не смог сорвать переговоры Трампа и Путина провокацией под Белгородом: как удалось отразить атаки

До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области.
Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область, что, по их мнению, предположительно было направлено на создание негативного информационного фона во время телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По информации ведомства, рано утром 18 марта украинские войска предприняли попытку продвинуться в направлении села Демидовка и поселка Прилесье в Белгородской области. Однако, несмотря на несколько попыток атаки, им не удалось пересечь российскую границу. В результате столкновений, как утверждает Минобороны РФ, украинская сторона понесла потери — 60 человек. Как армии России удалось отразить атаки ВСУ — в материале URA.RU.
ВС РФ отразили все атаки ВСУ в Белгородской области.
По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, войскам удалось успешно отразить все атаки Вооруженных сил Украины на государственной границе. Использование артиллерийского огня и FPV-дронов подразделениями группировки «Север» обеспечило надежное прикрытие границы, не допустив ее пересечения. «Благодаря профессиональным и решительным действиям, пересечение государственной границы Российской Федерации было полностью предотвращено», — отметили в ведомстве.
ВСУ задействовали до 200 боевиков для провокации в Белгородской области.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 18 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели пять нападений на территорию Белгородской области. В ходе этих военных действий было задействовано до 200 украинских бойцов и 29 единиц техники. Согласно данным ведомства, последняя атака длилась с 17:30 до 18:45. Среди использованного ВСУ военного оборудования находились пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины для разграждения, а также установка для дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.
ВСУ пытались сорвать разговор Путина и Трампа атаками в Белгородской области.
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В Министерстве обороны России заявили, что украинские власти предприняли действия, направленные на создание негативного информационного фона перед встречей президентов США и РФ. По данным ведомства, в утренние часы 18 марта 2025 года, в преддверии переговоров по урегулированию ситуации на Украине и обсуждению мирных предложений американского лидера Дональда Трампа, киевский режим попытался проникнуть с военными подразделениями на территорию России. Инцидент произошел в западной части Белгородской области, в районе населенных пунктов Демидовка и Прилесье, примерно в 05:50 по московскому времени.
Потери ВСУ.
По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате инцидента в Белгородской области, достигающие до 60 человек. Также уничтожены один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины и один автомобиль. В результате этого противник отказался от дальнейших атак. Кроме того, было сообщено о более чем 40 авиационных и ракетных ударах по позициям ВСУ в Сумской области, в рамках которых использовались 40 авиационных бомб ФАБ-500. В ведомстве, что подготовленная киевским режимом провокация перед важными международными переговорами была успешно сорвана.