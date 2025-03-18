По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате инцидента в Белгородской области, достигающие до 60 человек. Также уничтожены один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины и один автомобиль. В результате этого противник отказался от дальнейших атак. Кроме того, было сообщено о более чем 40 авиационных и ракетных ударах по позициям ВСУ в Сумской области, в рамках которых использовались 40 авиационных бомб ФАБ-500. В ведомстве, что подготовленная киевским режимом провокация перед важными международными переговорами была успешно сорвана.