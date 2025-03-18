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Минобороны раскрыло потери ВСУ в ходе атак на Белгородскую область

Потери Вооруженных сил Украины в результате провокации в Белгородской области достигли 60 человек, а оставшиеся бойцы разбежались. Противник больше не собирается атаковать, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

После неудачной провокации ВСУ отказались от дальнейших атак на Белгородскую область.

Потери Вооруженных сил Украины в результате провокации в Белгородской области достигли 60 человек, а оставшиеся бойцы разбежались. Противник больше не собирается атаковать, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ активизировались в Белгородском приграничье: разрушения, пострадавшие, мнения военкоров.

«ВСУ потеряли до 60 человек, один танк, семь бронемашин, три инженерные машины и один автомобиль. Оставшиеся боевики разбежались, а противник отказался от атак», — говорится в данных военного ведомства. Его цитирует ТАСС.

Ранее URA.RU рассказывало, что 18 марта ВСУ осуществили пять атак на Белгородскую область. В Минобороны отмечали, что все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены, пересечения госграницы России не допущено. В ведомстве связали попытки атаковать российскими регион с разговором президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.