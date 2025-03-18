Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения. Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — цитирует Зеленского «Известия».