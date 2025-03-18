Зеленский отреагировал на переговоры Трампа и Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Так он отреагировал на переговоры главы США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения. Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — цитирует Зеленского «Известия».
Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он дал указание своей команде по национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военных поставок Украине.