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Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Так он отреагировал на переговоры главы США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский отреагировал на переговоры Трампа и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Так он отреагировал на переговоры главы США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения. Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — цитирует Зеленского «Известия».

Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он дал указание своей команде по национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военных поставок Украине.