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Адвокат волгоградской чиновницы обжалует ее арест в Московском городском суде

Московский городской суд рассмотрит жалобу на решение Басманного районного суда об аресте Анны Елисеевой, руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда.

Защитник чиновницы подал жалобу на решение о ее заключении под стражу до 12 мая — эта информация указана в картотеке Басманного районного суда.

Анна Елисеева была задержана и оперативно доставлена в Москву для проведения следственных действий. По одной из версий, ей инкриминируется получение взятки в крупном размере. Официально ход дела следствие не комментирует.

Однако в Басманный суд было подано ходатайство о заключении чиновницы под стражу до 12 мая, которое было удовлетворено. Теперь, после рассмотрения жалобы адвоката, это решение может быть изменено.