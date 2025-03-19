Адвокат волгоградской чиновницы обжалует ее арест в Московском городском суде

Защитник чиновницы подал жалобу на решение о ее заключении под стражу до 12 мая — эта информация указана в картотеке Басманного районного суда.
Анна Елисеева была задержана и оперативно доставлена в Москву для проведения следственных действий. По одной из версий, ей инкриминируется получение взятки в крупном размере. Официально ход дела следствие не комментирует.
Однако в Басманный суд было подано ходатайство о заключении чиновницы под стражу до 12 мая, которое было удовлетворено. Теперь, после рассмотрения жалобы адвоката, это решение может быть изменено.