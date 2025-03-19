Рогов прокомментировал неудачную попытку ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
Попытка ВСУ прорваться в Белгородскую область — это проявление отчаяния киевского режима. Об этом он заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он подчеркнул, что действия украинской стороны направлены на создание информационного фона для отвлечения внимания от неудач на других направлениях.
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«Это отчаяние режима Зеленского, чтобы создать информационный фон и отвлечь внимание от разгрома группировки ВСУ в Курской области, поражений на запорожском и донецком фронтах, освобождения новых населенных пунктов, а также чтобы создать негативный информационный фон для переговоров между президентами России и США», — заявил Рогов РИА Новости.
По его словам действия Зеленского деструктивные и направлены на продолжение конфликта. По мнению Рогова, Зеленский стремится сохранить свою политическую позицию за счет продолжения боевых действий, что приводит к большим жертвам среди личного состава ВСУ.
ВСУ накануне предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. В Минобороны России сообщили, что было нанесено более 40 ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в регионе. В результате украинская сторона понесла потери, превышающие 60 человек. В ведомстве также добавили, что целью этих атак было создание негативного информационного фона в преддверии предстоящей встречи лидеров США и РФ.