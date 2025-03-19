Рогов связал попытку ВСУ вторгнуться в Белгородскую область отчаянием Зеленского

ВСУ накануне предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. В Минобороны России сообщили, что было нанесено более 40 ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в регионе. В результате украинская сторона понесла потери, превышающие 60 человек. В ведомстве также добавили, что целью этих атак было создание негативного информационного фона в преддверии предстоящей встречи лидеров США и РФ.