Трое британцев украли и продали золотой унитаз из родового дворца Черчилля

Майклу Джонсу вменили кражу со взломом. Фред Доу признан виновным в сокрытии и продаже краденого имущества. Третий обвиняемый уже ранее признал свою вину в суде. Четвёртого участника дела оправдали.
По информации прокуратуры, вернуть унитаз не удалось. Преступники разобрали его на части или переплавили, а затем быстро продали. Унитаз, изготовленный из 18-каратного золота, был украден в сентябре 2019 года.
Кстати, в конце января в России задержали китайских контрабандистов, которые пытались вывезти из страны золото на 54 миллиона рублей. 13 слитков золота нашли в грузовике на границе.