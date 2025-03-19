Мужчина напал на съёмочную группу, снимающую сюжет о том, что он преследует жену

В эфире одного из федеральных телеканалов женщина рассказала о том, как её бывший муж, гражданин другой страны, не оставляет её и их общего ребёнка в покое. Во время съёмок мужчина набросился на журналистов, повредив их оборудование.
Пресс-служба СК РФ подтвердила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство), а также проводится проверка на предмет воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
Ранее Life.ru сообщал о шокирующем инциденте на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде, где один из учёных напал на своих коллег, угрожая убийством одному из специалистов. Исследователям предстоит провести ещё как минимум десять месяцев в таких условиях.