Зеленский прокомментировал переход ЗАЭС под контроль РФ

«Без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтобы станция работала на них», — процитировала слова Зеленского Lenta.ru. Также украинский политик заявил, что Россия якобы пытается воздействовать на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью перехвата контроля над ЗАЭС.