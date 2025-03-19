Зеленский ждет звонка от Трампа после его беседы с Путиным

«Я надеюсь, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы обсудим детали. После получения информации от американской стороны мы подготовим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и будем готовы к техническим переговорам», — заявил Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Общественное. Новости».