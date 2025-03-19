Зеленский ждет звонка от Трампа после его беседы с Путиным

Дональд Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский намеревается узнать от главы Белого дома Дональда Трампа подробности его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Надежду на это он озвучил на встрече с журналистами.
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«Я надеюсь, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы обсудим детали. После получения информации от американской стороны мы подготовим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и будем готовы к техническим переговорам», — заявил Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Общественное. Новости».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. Трамп назвал двухчасовое общение хорошим и продуктивным, пишет RT. По словам политика, главы государств договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, а также обсудили детали мирных соглашений.
Как сообщало URA.RU ранее, президент США осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером способствует лучшему будущему для международной безопасности.