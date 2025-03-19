Зеленский изменил риторику после переговоров Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта, включая граждан России. Об этом он заявил после телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Новости.Live».