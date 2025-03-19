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Зеленский изменил риторику после переговоров Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта, включая граждан России. Об этом он заявил после телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Новости.Live».

Зеленский заявил, что теперь ему жалко россиян, которые гибнут в ходе боев в зоне СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта, включая граждан России. Об этом он заявил после телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Новости.Live».

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«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал Зеленский. При этом украинский лидер ранее заявлял, что «искренне презирает россиян».

Заявление Зеленского о презрении к русским не осталось незамеченным. В частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, предупредил Зеленского о том, что за слова придется отвечать даже после отстранения от должности, напоминает «Царьград».