Украинские военные забрасывали в Курскую область роты уголовников.
Командование ВСУ использовало уголовников в качестве личного состава для войск, направляемых в Курскую область. Командиры рот зачастую тоже были бывшими заключенными, сообщил взятый в плен украинский солдат Василий Рост.
«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Разбой… Комбата видел. Тоже бывший арестант. Он сам это говорил. Там две роты было только арестантов», — рассказал военнопленный.
После того как заключенных отправили на полигон в Харьковской области для обучения, их разместили в лесах Сумской области. После этого роту из уголовников перебросили на территорию Курской области. Там Рост был взят в плен. Военнопленный поделился, что его задачами были окапывание и минирование территории.
Ранее российские бойцы совершили значимый прорыв у хутора Кубаткин, что позволило деблокировать окруженные подразделения. В то же время, ВСУ нанесли удар по торговому центру в слободе Белой, в результате которого погибли четыре человека, включая несовершеннолетних.