РИА Новости: ВСУ забрасывали в Курскую область роты уголовников

После того как заключенных отправили на полигон в Харьковской области для обучения, их разместили в лесах Сумской области. После этого роту из уголовников перебросили на территорию Курской области. Там Рост был взят в плен. Военнопленный поделился, что его задачами были окапывание и минирование территории.