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Трамп заявил о преимуществе России

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Российские войска взяли в окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих в курском приграничье. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп оценил успехи РФ на поле боя.

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Российские войска взяли в окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих в курском приграничье. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2 500 украинских военных», — передает Fox News слова Трампа.

Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal заявили, что авантюра украинских боевиков в Курской области подошла к концу. По их мнению, ВС России показали стремительное наступление. В результате этого оставшиеся украинские силы оказались изолированными, передает RT.