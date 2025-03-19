Трамп оценил успехи РФ на поле боя.
Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Российские войска взяли в окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих в курском приграничье. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2 500 украинских военных», — передает Fox News слова Трампа.
Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal заявили, что авантюра украинских боевиков в Курской области подошла к концу. По их мнению, ВС России показали стремительное наступление. В результате этого оставшиеся украинские силы оказались изолированными, передает RT.