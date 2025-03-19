Трамп объяснил, почему армия США не участвует в конфликте на Украине

Трамп категорично высказался об возможном участии американских солдат в конфликте на Украине.
Американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине, поскольку их возможное вовлечение может привести к мировой катастрофе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Американские солдаты в этом не участвует. Но они могли бы быть вовлечены, и все привело бы к третьей мировой войне. Что было бы совершенно нелепо», — сказал Трамп.
Также Дональд Трамп в очередной раз выразил намерение активно добиваться мирного решения украинского вопроса. Президент США акцентировал внимание на необходимости завершения конфликта.
Как сообщало URA.RU ранее, по мнению российского сенатора Александра Шендерюка-Жидкова, Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует международной безопасности.
Вечером 18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели большой телефонный разговор. По словам американского президента, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, «при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня».