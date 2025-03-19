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Трамп пообещал дружить с Россией и Китаем

США планирует налаживать дружественные отношения с РФ и КНР. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам.

Трамп намерен улучшить отношения с РФ и КНР.

США планирует налаживать дружественные отношения с РФ и КНР. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам.

«Мы будем дружелюбны с обеими странами. У нас идут переговоры с Россией и Китаем», — передает Fox News слова Трампа.

В Белом доме также заявили о перспективах улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что будущее отношений включит крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность.