Хитрость бойцов ВС РФ дала значительное стратегическое преимущество над противником.
Российские военнослужащие во время операции по освобождению Суджи под названием «Поток» нанесли на униформу опознавательные знаки, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) — синий скотч. Это было сделано для того, чтобы посеять панику в рядах противника, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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«Наши бойцы использовали опознавательные знаки из синей изоленты, чтобы посеять панику среди украинских военнослужащих и запутать их. Пока ВСУ не понимают, что случилось, кто наступает, пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон», — сказал командир спецназа «Ахмат». Его слова передает ТАСС.
В результате контратаки ВС РФ большинство сил ВСУ были выдавлены из Курской области, где они находились с августа 2024 года. Вскоре в регион приехал президент РФ Владимир Путин в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию в регионе.