Алаудинов рассказал о панике ВСУ в Курской области

«Наши бойцы использовали опознавательные знаки из синей изоленты, чтобы посеять панику среди украинских военнослужащих и запутать их. Пока ВСУ не понимают, что случилось, кто наступает, пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон», — сказал командир спецназа «Ахмат». Его слова передает ТАСС.