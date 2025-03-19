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Деревню Азово в Башкортостане эвакуируют из-за подъёма уровня воды в реке

В деревне Азово Башкортостана из-за подъёма уровня реки Инзер подтоплены 42 придомовые территории. В зоне затопления оказались дома, где проживают 62 человека. Высота подтоплений достигает около 1 метра.

Источник: Life.ru

МЧС Башкортостана сообщило, что принято решение об эвакуации всех жителей деревни — 513 человек, включая 114 детей. Их разместят в пункте временного пребывания, который организован в общеобразовательной школе села Узунларово, расположенного в 11 километрах от Азово.

В башкирской деревне Азово началась эвакуация из-за подъёма уровня воды в реке. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан.

Эвакуация проводится с использованием техники повышенной проходимости, лодок и автобусов. На месте работают спасатели, которые помогают людям покинуть затопленные участки. К месту происшествия также прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в составе 15 человек и четырёх единиц техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что наводнение обрушилось на город Баия-Бланка в Аргентине. Более 960 человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от водной стихии. Повышенный уровень воды оставил привёл к повреждению множества зданий, а местные жители столкнулись с серьёзными перебоями в электроснабжении.