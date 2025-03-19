Деревню Азово в Башкортостане эвакуируют из-за подъёма уровня воды в реке

Ранее Life.ru рассказывал, что наводнение обрушилось на город Баия-Бланка в Аргентине. Более 960 человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от водной стихии. Повышенный уровень воды оставил привёл к повреждению множества зданий, а местные жители столкнулись с серьёзными перебоями в электроснабжении.