ВСУ атаковали город в Краснодарском крае

были слышны взрывы над городом.
Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы.
«Было слышно 5−6 громких взрывов в небе над городом», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал SHOT.
После атаки беспилотников и последующих взрывов началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации от властей на момент публикации новости не поступало.