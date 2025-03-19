ВСУ атаковали город в Краснодарском крае

Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы.