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ВСУ атаковали город в Краснодарском крае

Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы.

были слышны взрывы над городом.

Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы.

«Было слышно 5−6 громких взрывов в небе над городом», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал SHOT.

После атаки беспилотников и последующих взрывов началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации от властей на момент публикации новости не поступало.