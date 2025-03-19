В Хабаровске горит квартира в многоквартирном доме по улице Чехова

19 марта в Хабаровске загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Чехова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже здания поступило в МЧС в 9 утра. Горели балкон и мебель, к 10 утра пожарные локализовали возгорание, сейчас проводят проливку и разбирают место пожара.
— Из подъезда самостоятельно и с помощью пожарных эвакуирован 21 человек, включая четырех детей. Пострадавших нет. На месте работают 12 пожарных и четыре единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в Хабаровске горели бани на улице Ленинградской, там тоже обошлось без пострадавших.