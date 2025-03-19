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В Хабаровске горит квартира в многоквартирном доме по улице Чехова

Пожар локализован.

19 марта в Хабаровске загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Чехова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже здания поступило в МЧС в 9 утра. Горели балкон и мебель, к 10 утра пожарные локализовали возгорание, сейчас проводят проливку и разбирают место пожара.

— Из подъезда самостоятельно и с помощью пожарных эвакуирован 21 человек, включая четырех детей. Пострадавших нет. На месте работают 12 пожарных и четыре единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Хабаровске горели бани на улице Ленинградской, там тоже обошлось без пострадавших.