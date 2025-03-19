В Хабаровске горит квартира в многоквартирном доме по улице Чехова

— Из подъезда самостоятельно и с помощью пожарных эвакуирован 21 человек, включая четырех детей. Пострадавших нет. На месте работают 12 пожарных и четыре единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.