Mash: ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае

Было зафиксировано минимум три взрыва на территории объекта.
Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Кропоткине, Краснодарский край, вызвав несколько взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, было зафиксировано минимум три взрыва на территории объекта.
«На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части сбитого дрона», — отмечается в сообщении. Данные о возможных пострадавших или полном масштабе ущерба пока не сообщаются. Ситуация на месте продолжает оставаться напряженной, на место происшествия направлены экстренные службы. При этом официальных сообщений не поступало.
Как пишет SHOT, атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры. Жители города уже публикуют кадры горящего объекта, сообщает «Осторожно, новости» в своем telegram-канале.