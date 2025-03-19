Mash: ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае

«На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части сбитого дрона», — отмечается в сообщении. Данные о возможных пострадавших или полном масштабе ущерба пока не сообщаются. Ситуация на месте продолжает оставаться напряженной, на место происшествия направлены экстренные службы. При этом официальных сообщений не поступало.