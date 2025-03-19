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Кандидат в президенты Польши Браун разгромил выставку в Ополе

В польском городе Ополе кандидат в президенты страны Гжегож Браун устроил разгром на выставке ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Об этом сообщили тележурналисты.

Поляки выступают за традиционные ценности.

В польском городе Ополе кандидат в президенты страны Гжегож Браун устроил разгром на выставке ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Об этом сообщили тележурналисты.

«Браун явился на площадь с черной краской. На стендах с ЛГБТ-плакатами политик оставил надпись: “Остановите пропаганду извращений!”, — передает TVP Info.

Ранее польские консерваторы выступили против вступления Украины в Евросоюз. Они поддержали своих коллег в Венгрии по этому вопросу.

*ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ.