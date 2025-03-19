Взяла кредит по просьбе «силовиков» жительница Хабаровского края

В полицию Ванинского района обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Мужчина рассказал, что на ее работе украдены секретные документы, а вскоре ей позвонят для дальнейших инструкций.