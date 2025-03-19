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Взяла кредит по просьбе «силовиков» жительница Хабаровского края

Женщина отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Ванинского района обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Мужчина рассказал, что на ее работе украдены секретные документы, а вскоре ей позвонят для дальнейших инструкций.

Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Через некоторое время раздался новый звонок. Женщина на другом конце провода рассказала, что от имени пенсионерки мошенники переводят деньги за границу. Чтобы доказать свою невиновность и остановить переводы, собеседница предложила ей оформить кредит и установить специальное приложение.

«Потерпевшая оформила займ, сняла 1,6 миллиона рублей и по указаниям мошенников перевела их через банкомат. Когда неизвестные перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция открыла уголовное дело и ищет причастных к преступлению. Правоохранители напоминают: сотрудники силовых структур никогда не просят оформлять кредиты или переводить деньги.