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Трамп: Россия проявляет интерес к возможностям США

Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу Соединенных Штатов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью.

Трамп прокомментировал разговор с Путиным.

Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу Соединенных Штатов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью.

«Россия хотела бы получить часть экономической мощи США», — заявил Трамп журналистам Fox News. Так он прокомментировал итоги разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в расширении торговых связей с РФ. Он уточнил, что это особенно актуально в части приобретения редкоземельных элементов.