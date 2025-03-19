Уиткофф указал Украине на ее место в переговорах о мире

Уиткофф поддержал Трампа.
США ожидают от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров Трампа и Путина», — сказал Уиткофф. Содержание этих договоренностей не было полностью раскрыто в публичном пространстве.
Ранее Уиткофф провел переговоры с российскими представителями. Эти переговоры послужили основой для договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.