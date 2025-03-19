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Уиткофф указал Украине на ее место в переговорах о мире

США ожидают от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Уиткофф поддержал Трампа.

США ожидают от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров Трампа и Путина», — сказал Уиткофф. Содержание этих договоренностей не было полностью раскрыто в публичном пространстве.

Ранее Уиткофф провел переговоры с российскими представителями. Эти переговоры послужили основой для договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.