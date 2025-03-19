Помощник Трампа назвал Путина великим лидером

Путин и Трамп провели переговоры.
Контакты между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом по вопросам Украины являются примером объединения великих лидеров ради блага человечества. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Ранее Трамп высоко оценил свои контакты с Путиным, называя их «превосходными». Трамп также упомянул, что российско-американские делегации приступили к обсуждению условий возможного будущего соглашения по Украине.