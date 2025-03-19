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Стало известно, когда США и РФ будут обговаривать детали прекращения огня на Украине

В воскресенье будут выработаны детали соглашения о прекращении огня на Украине. О переговорах, которые пройдут в Джидде (Саудовская Аравия), сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в среду.

Переговоры пройдут 23 марта.

В воскресенье будут выработаны детали соглашения о прекращении огня на Украине. О переговорах, которые пройдут в Джидде (Саудовская Аравия), сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в среду.

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — сказал Уиткофф телеканалу Fox News.

Ранее в ходе переговоров в Джидде 11 марта США и Украине обсудили территориальные уступки. Но основная часть беседы с украинской делегацией была сосредоточена на общем виде переговорного процесса.