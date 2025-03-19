Свидетели рассказали о шокирующих деталях смерти Диего Марадоны

Полицейский Лукас Фариас, один из первых, кто прибыл на место происшествия, сообщил, что живот Марадоны был сильно вздут и выглядел так, будто мог разорваться в любой момент. Он выразил удивление тем, в каком состоянии находился знаменитый футболист.