ВС РФ смогут использовать брошенную ВСУ в Курской области технику

«В большей степени эта техника [ВСУ] в достаточно хорошем состоянии, которая может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — отметил Виталий Киселев в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ перевозят трофейную технику в тыл — она станет значимым дополнением для усиления боевого потенциала российской армии и поможет в разгроме противника.