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ВС РФ смогут использовать брошенную ВСУ в Курской области технику

Военная техника, оставленная ВСУ в Курской области, находится в хорошем состоянии и может быть использована российской армией. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Российские войска перевозят технику ВСУ в тыл.

Военная техника, оставленная ВСУ в Курской области, находится в хорошем состоянии и может быть использована российской армией. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«В большей степени эта техника [ВСУ] в достаточно хорошем состоянии, которая может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — отметил Виталий Киселев в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ перевозят трофейную технику в тыл — она станет значимым дополнением для усиления боевого потенциала российской армии и поможет в разгроме противника.

Эта техника была брошена бойцами ВСУ при отступлении из Курской области. Сообщения о бегстве украинских войск с захваченных территорий стали появляться после масштабного наступления ВС РФ, которое началось 8 марта 2025 года.