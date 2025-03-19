В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров, есть погибшие

Вечером в городе Назарово, на улице Арбузова, загорелась квартира на четвертом этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек, еще одного спасли сотрудники газодымозащитной службы. Огонь повредил домашние вещи на площади пять квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в стиральной машине.