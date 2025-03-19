В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров, есть погибшие

Вечером в городе Назарово, на улице Арбузова, загорелась квартира на четвертом этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек, еще одного спасли сотрудники газодымозащитной службы. Огонь повредил домашние вещи на площади пять квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в стиральной машине.
Ночью в поселке Солонцы Емельяновского района загорелся дачный дом и хозяйственные постройки общей площадью 57 квадратных метров. Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Пожар удалось ликвидировать благодаря усилиям добровольцев и сотрудников МЧС, задействованных в составе трех единиц техники и 12 человек.
Самый тяжелый пожар произошел в Ачинске. В 22:18 загорелся двухэтажный четырехквартирный дом на улице Комсомольская. Огонь охватил 100 квадратных метров. В результате погибли двое мужчин, еще один получил травмы. Пожар был локализован в 23:23. На месте работали 16 спасателей и шесть единиц спецтехники. Причины возгорания выясняют специалисты.
В МЧС по краю напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендуют проверять исправность электропроводки и бытовых приборов.