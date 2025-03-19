Жительница Курской области пожаловалась на мародеров из ВСУ

«Но они (украинские военные — прим. URA.RU) все вывезли: машины, телефоны. Даже если поломано, они ремонтировали и забирали. Никто не мог сопротивляться, они приходили с оружием и забирали», — рассказала женщина. Ее слова приводит ТАСС.