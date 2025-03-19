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В Челябинской области на пожаре погибла 7-летняя девочка, еще двое детей пострадали

В Челябинской области на пожаре погибла 7-летняя девочка, еще двое детей пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в Катав-Ивановске.

Минувшей ночью на улице Малая Юрюзанская загорелись частный жилой дом и надворные постройки.

«На момент прибытия сотрудников МЧС России площадь пожара составляла 140 квадратных метров», — говорят в региональном Главке ведомства.

Родители и двое детей — мальчики 2011 и 2014 годов рождения — успели эвакуироваться. Несовершеннолетние получили различные травмы, доставлены в медицинское учреждение.

При тушении пожара обнаружена погибшая девочка 2017 года рождения.

Для установления причины трагедии к месту следует испытательная пожарная лаборатория.