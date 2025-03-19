В Челябинской области на пожаре погибла 7-летняя девочка, еще двое детей пострадали

Трагедия произошла в Катав-Ивановске.
Минувшей ночью на улице Малая Юрюзанская загорелись частный жилой дом и надворные постройки.
«На момент прибытия сотрудников МЧС России площадь пожара составляла 140 квадратных метров», — говорят в региональном Главке ведомства.
Родители и двое детей — мальчики 2011 и 2014 годов рождения — успели эвакуироваться. Несовершеннолетние получили различные травмы, доставлены в медицинское учреждение.
При тушении пожара обнаружена погибшая девочка 2017 года рождения.
Для установления причины трагедии к месту следует испытательная пожарная лаборатория.