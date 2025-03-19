Директор крупнейшей агрокомпании Камчатки задержан по подозрению в краже цеха

Согласно информации от правоохранительных органов, директор компании задолжал денежные средства лицу, которое предварительно проводило ремонтные работы в его жилом помещении. В июне 2021 года руководитель решил погасить долг, предоставив в расчет модульное здание мясоперерабатывающего предприятия, оцененное примерно в 800 тысяч рублей. Знакомый принял предложение, после чего осуществил перевозку контейнера с территории фирмы должника на свой участок земли.