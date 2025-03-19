В Луизиане провели смертную казнь с применением азота

Ранее телеканал CBS со ссылкой на судебный документ сообщал о том, что на казнь азотом осужденного Джесси Хоффмана-младшего был введен предварительный запрет, однако генеральный прокурор подала на это решение апелляцию. Позже апелляционный суд в Луизиане снял введенный ранее предварительный запрет на первую казнь с использованием азота.
«Во вторник штат… так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ», — говорится в публикации.
В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни и в штате разрешили проводить ее азотом несмотря на критику данного метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане.
Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных — темнокожие.