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В Луизиане провели смертную казнь с применением азота

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times.

Источник: Reuters

Ранее телеканал CBS со ссылкой на судебный документ сообщал о том, что на казнь азотом осужденного Джесси Хоффмана-младшего был введен предварительный запрет, однако генеральный прокурор подала на это решение апелляцию. Позже апелляционный суд в Луизиане снял введенный ранее предварительный запрет на первую казнь с использованием азота.

«Во вторник штат… так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ», — говорится в публикации.

В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни и в штате разрешили проводить ее азотом несмотря на критику данного метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане.

В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни.

Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных — темнокожие.