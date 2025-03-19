Бойцы ВСУ понесли потери на красноармейском направлении.
Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на красноармейском направлении были остановлены системой дистанционного минирования ВС РФ «Земледелие». Об этом сообщил командир взвода системы из 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки «Центр» Иван Кравцов.
«В результате [работы “Земледелия”] противник столкнулся с заграждениями инженерными, понес потери в виде “двухсотых” (убитых, — прим. URA.RU), “трехсотых” (раненых, — прим. URA.RU) и вынужден был отступить», — рассказал Иван Кравцов в беседе с РИА Новости. По его словам, «Земледелие» прикрывало российскую пехоту на красноармейском направлении от ДРГ, которые пытались пройти по лесополосам — системы посылали по три снаряда на вероятные направления атаки.
Командир взвода также подчеркнул, что дальность работы системы «Земледелие» варьируется от 5 до 15 километров. Использование противопехотных инженерных боеприпасов на стратегически важных направлениях обеспечивает высокую эффективность защиты. Каждый из боеприпасов оснащен сейсмическим датчиком цели и механизмом самоликвидации, что значительно усложняет их обезвреживание.