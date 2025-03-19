ВС РФ остановили украинские ДРГ на красноармейском направлении

«В результате [работы “Земледелия”] противник столкнулся с заграждениями инженерными, понес потери в виде “двухсотых” (убитых, — прим. URA.RU), “трехсотых” (раненых, — прим. URA.RU) и вынужден был отступить», — рассказал Иван Кравцов в беседе с РИА Новости. По его словам, «Земледелие» прикрывало российскую пехоту на красноармейском направлении от ДРГ, которые пытались пройти по лесополосам — системы посылали по три снаряда на вероятные направления атаки.