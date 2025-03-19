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На нефтебазе на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

На территории станицы Кавказской Кавказского района произошел пожар на нефтебазе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Падение обломков дронов вызвало возгорание, из-за чего была немедленно эвакуирована дежурная смена и привлечены пожарные расчеты.

Украина атаковала Кубань.

На территории станицы Кавказской Кавказского района произошел пожар на нефтебазе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Падение обломков дронов вызвало возгорание, из-за чего была немедленно эвакуирована дежурная смена и привлечены пожарные расчеты.

«В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе», — написали в telegram-канале оперштаба.

Площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Был поврежден трубопровод, соединяющий резервуары. В ходе инцидента активировались системы автоматического тушения и охлаждения. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

На месте происшествия работают 105 человек и 45 единиц техники, включая специализированные и экстренные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Были эвакуированы 30 сотрудников дежурной смены. Работа нефтебазы была приостановлена.