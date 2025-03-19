На нефтебазе на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

На территории станицы Кавказской Кавказского района произошел пожар на нефтебазе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Падение обломков дронов вызвало возгорание, из-за чего была немедленно эвакуирована дежурная смена и привлечены пожарные расчеты.