На нефтебазе на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Украина атаковала Кубань.
На территории станицы Кавказской Кавказского района произошел пожар на нефтебазе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Падение обломков дронов вызвало возгорание, из-за чего была немедленно эвакуирована дежурная смена и привлечены пожарные расчеты.
«В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе», — написали в telegram-канале оперштаба.
Площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Был поврежден трубопровод, соединяющий резервуары. В ходе инцидента активировались системы автоматического тушения и охлаждения. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
На месте происшествия работают 105 человек и 45 единиц техники, включая специализированные и экстренные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Были эвакуированы 30 сотрудников дежурной смены. Работа нефтебазы была приостановлена.