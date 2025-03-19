Зеленский сознательно затеял провокацию в Белгородской области, чтобы обесценить действия Трампа.
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область была сознательной провокацией со стороны главы Украины Владимира Зеленского, направленной на то, чтобы подставить президента США Дональда Трампа и сорвать его мирные инициативы. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Зеленский пошел на провокацию как раз в день телефонного разговора президентов России и США неспроста. Он решил спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы тем самым подставить Трампа и обесценить всего его мирные инициативы», — заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Парламентарий также подверг резкой критике действия Зеленского, обвинив его в неспособности к честной политике. Он добавил, что, по его мнению, «пора уже остановить этого безумца», имея в виду необходимость пресечь агрессивные действия украинского лидера.
Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. В течение дня было зафиксировано пять атак со стороны украинских войск. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в этих действиях участвовали до 200 украинских военных и 29 единиц военной техники, включая пять танков. Отмечается, что все атаки были успешно отбиты, проникновение на территорию Российской Федерации не было допущено.