В Госдуме обвинили Зеленского в попытке подставить Трампа

Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. В течение дня было зафиксировано пять атак со стороны украинских войск. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в этих действиях участвовали до 200 украинских военных и 29 единиц военной техники, включая пять танков. Отмечается, что все атаки были успешно отбиты, проникновение на территорию Российской Федерации не было допущено.