Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за атаки дронов и пожара

«Повреждён трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники, а также специальные и экстренные службы», — информирует штаб.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT.
По предварительной информации, пострадавших нет. С предприятия эвакуировали 30 человек, находившихся на дежурной смене.
Напомним, об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае стало известно ночью 19 марта. Местные жители сообщили о громких взрывах в небе и засняли пламя от пожара.