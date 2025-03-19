Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за атаки дронов и пожара

«Повреждён трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники, а также специальные и экстренные службы», — информирует штаб.