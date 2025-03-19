ВСУ беспилотниками атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Боевики Вооруженных сил Украины в ночь на 19 марта атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков БПЛА начался пожар на местной нефтебазе, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Кубани.
Площадь возгорания оценивается в 20 квадратных метров. Отмечается, что пожару присвоили четвертый ранг сложности. В результате возгорания повредился трубопровод между топливными резервуарами.
На место происшествия прибыли работники экстренных служб. В тушении пожара принимают участие 105 человек и 45 единиц спецтехники. Эвакуированы 30 человек. На данный момент предприятие не работает.
Сигналы воздушной тревоги звучат на территории Краснодара с 23:20 18 марта. Жителям города посоветовали избегать открытых участков улиц или укрыться в помещении без окон. Несколько БПЛА было замечено на подлете к Краснодару.