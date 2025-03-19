В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.