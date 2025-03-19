Уиткофф раскрыл состав американской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Согласно заявлению спецпосланника, до последнего времени между Россией и США не существовало единого мнения относительно прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, а также введения моратория на обстрелы в водах Черного моря. Тем не менее во вторник, 18 марта, после переговоров на высшем уровне между лидерами обеих стран, был достигнут значительный прогресс по указанным вопросам. Уиткофф дополнительно сообщил, что в рамках обсуждения президент России Владимир Путин выразил поддержку подходу Дональда Трампа и согласился с важностью предотвращения новых жертв на поле боя.