На Украине обвинили генерала ВСУ в гибели бойцов

Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. В январе 2025 года широкий общественный резонанс вызвал арест трех бывших командиров: бригадного генерала Юрия Галушкина, экс-командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанта Артура Горбенко, возглавлявшего 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны, и полковника Ильи Лапина, командовавшего 415-м отдельным стрелковым батальоном 23-й механизированной бригады. Их обвинили в халатности, приведшей к потере части Харьковской области в мае 2024 года во время наступления российских войск. Судебные меры — арест с возможностью залога — вызвали протесты среди сослуживцев и ряда политиков.