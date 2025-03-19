На Украине обвинили генерала ВСУ в гибели бойцов

ГБР Украины обвинило генерала ВСУ в больших потерях личного состава.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бригадного генерала, командовавшего 23-м отдельным стрелковым батальоном Вооруженных сил Украины, который понес значительные потери на лиманском и харьковском направлениях в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», ссылаясь на собственные источники.
«Дело возбуждено по статье о халатности в условиях военного положения, которая предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы», — сообщает «Общественное». По данным издания, неуказанный генерал обвиняется в том, что его бездействие привело к значительным потерям среди личного состава, массовому дезертирству и снижению боеспособности воинского подразделения.
Это уголовное дело стало очередным в череде преследований высокопоставленных военных на Украине. В январе 2025 года широкий общественный резонанс вызвал арест трех бывших командиров: бригадного генерала Юрия Галушкина, экс-командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанта Артура Горбенко, возглавлявшего 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны, и полковника Ильи Лапина, командовавшего 415-м отдельным стрелковым батальоном 23-й механизированной бригады. Их обвинили в халатности, приведшей к потере части Харьковской области в мае 2024 года во время наступления российских войск. Судебные меры — арест с возможностью залога — вызвали протесты среди сослуживцев и ряда политиков.