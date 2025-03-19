Тбилисский след. Появились новые версии в деле экс-мэра Самары Тархова

«Скорее всего у данного человека есть личностное расстройство, психопатия. Трудно сказать, какая именно. Конечно, мы в том числе не можем исключать какого-то более серьёзного диагноза, например, психопатоподобной шизофрении, но тут заочно сказать сложно. Вот всё-таки, наверное, я бы склонялась к тому, что у девушки есть личностное расстройство в форме смешанного расстройства личности или какого-то ещё, пускай холодное, равнодушное, то есть убить, да неважно даже бабушку и дедушку своих, в принципе, убить каких-то двух пожилых людей таким жестоким способом, это надо иметь очень специфический, скажем так, личностный склад. По поводу вменяемости и невменяемости, то скажу так, расстройство личности, такой диагноз, даже если он будет установлен у неё, это ещё не факт, не исключает вменяемости человека. Вменяемость не означает наличие или отсутствие того или иного психического расстройства, вменяемость означает, что у человека была критическая оценка или не была критическая оценка своего поступка. Судя по тому, что она своё убийство тщательно скрыла, я думаю, что данный человек осознавал. Человек, скорее всего, является вменяемым», — заключила собеседница издания.