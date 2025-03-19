Тбилисский след. Появились новые версии в деле экс-мэра Самары Тархова

Расследование убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи привело к новым версиям. Напомним, что в преступлении призналась внучка убитых — Екатерина Бельская (Тархова). Она рассказала, как отравила, заморозила азотом родственников, затем с помощником расчленила тела и выкинула в разные мусорные контейнеры по всему городу.
Тем не менее, не было найдено ни одной части тела, кроме частиц кровеносных сосудов, обнаруженных в сливе ванной в квартире пенсионеров.
Не запланированное убийство.
Сама Екатерина призналась, что готовилась, однако, писатель Олег Иванец заявил, что все было совсем не так.
В программе «Малахов» на телеканале Россия автор серии книг «Бандитская Самара» заявил, что знаком с семьей Тарховых и со всей сложившейся жуткой ситуацией. Он, к примеру, отметил, что в истории есть «грузинский след» — Бельская якобы познакомилась с женщиной и двумя мужчинами в Тбилиси. Они надоумили ее совершить преступление, однако речь шла о том, что нужно опоить пенсионеров и заставить подписать документы. Но что-то пошло не так и один из «руководителей» операции дистанционно рассказывал что и как сделать с телами.
«Тархов — это такой добрый старичок себе на уме. Умел дружить с теми, с кем нужно. А вот дочь и внучка — это полная противоположность. Люду обожали мама с папой, у нее три джипа охраны было, все желания выполнялись. Все бандиты — это ее друзья. А Катю — никто не любил, ее все угнетали и игнорировали», — заявил в программе Иванец.
Где мальчик?
У Екатерины есть шестилетний сын. После ареста матери мальчик оказался в приюте, где ему оказали психологическую помощь. Сейчас ребенок под опекой.
Мальчик живет со своей крестной — подругой Людмилы.
«Мне никто не помогает финансово. Мне интересно, чтобы спокойно жил ребенок, мой крестник, которого я считаю своим внуком также, как и Мила его считает», — рассказала женщина.
Кстати, отец мальчика живет в Израиле, в документы он не вписан. Он заявил, что готов помочь, забрать сына, если будет доказано родство, так как у Екатерины был роман и есть сомнения в отцовстве. Но мужчина так и не появился после трагедии.
Вменяемая или нет?
Психологи уже дали оценку состоянию Екатерины. Однако, результаты экспертизы, назначенной судом, еще не были озвучены.
«Конечно, ставить диагнозы заочно психиатру, не видя человека, не беседуя с ним, не проведя клиническую беседу диагностическую, а просто по статьям в интернете, по новостям, достаточно сложно. Поэтому точные диагнозы, конечно, не могу назвать. Но что обращает на себя внимание? Обращает внимание, что, в принципе, весь образ жизни данной девушки достаточно специфический. Вот она была, может, где-то избалована, где-то не привыкла работать. Деньги, лёгкая какая-то жизнь. При этом мы видим, что, например, у неё какое-то слабое чувство ответственности», — рассказала samara.aif.ru психотерапевт Елизавета Жесткова.
Она также подчеркнула плохие отношения Екатерины с бабушкой и мамой.
«Скорее всего у данного человека есть личностное расстройство, психопатия. Трудно сказать, какая именно. Конечно, мы в том числе не можем исключать какого-то более серьёзного диагноза, например, психопатоподобной шизофрении, но тут заочно сказать сложно. Вот всё-таки, наверное, я бы склонялась к тому, что у девушки есть личностное расстройство в форме смешанного расстройства личности или какого-то ещё, пускай холодное, равнодушное, то есть убить, да неважно даже бабушку и дедушку своих, в принципе, убить каких-то двух пожилых людей таким жестоким способом, это надо иметь очень специфический, скажем так, личностный склад. По поводу вменяемости и невменяемости, то скажу так, расстройство личности, такой диагноз, даже если он будет установлен у неё, это ещё не факт, не исключает вменяемости человека. Вменяемость не означает наличие или отсутствие того или иного психического расстройства, вменяемость означает, что у человека была критическая оценка или не была критическая оценка своего поступка. Судя по тому, что она своё убийство тщательно скрыла, я думаю, что данный человек осознавал. Человек, скорее всего, является вменяемым», — заключила собеседница издания.