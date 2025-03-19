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Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

НОВОСИБИРСК, 19 мар — РИА Новости. Самолет Embraer 170 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании “Сибирь” (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что посадка прошла в штатном режиме.

«На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.