Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

«По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании “Сибирь” (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что посадка прошла в штатном режиме.
«На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения», — сообщили в надзорном ведомстве.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.