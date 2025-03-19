Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

«По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании “Сибирь” (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина», — говорится в сообщении.