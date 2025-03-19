Один из непримиримых врагов России в Европе стал ее главным торговым партнером

Франция в январе нарастила импорт из России до 507 миллионов евро.
Франция в январе 2025 года значительно увеличила объемы импорта из России, достигнув показателя в 507 миллионов евро, что является максимальным значением с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Таким образом, Франция вышла на первое место среди торговых партнеров РФ в Евросоюзе, опережая Германию.
«Франция в январе текущего года нарастила импорт из России до максимальных с конца 2022 года 507 миллионов евро, в результате она стала основным российским партнером в Евросоюзе, потеснив Германию», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на проанализированные данные Евростата.
Кроме того, торговый оборот между Россией и Францией составил в январе 644,6 миллиона евро. При этом экспорт Франции в РФ также показал рост, увеличившись на 4% в годовом выражении и достигнув 137,3 миллиона евро.
В настоящее время Германия занимает второе место по объему торговых операций с Россией. За последний год двусторонний товарооборот между странами уменьшился на 14% и достиг отметки в 625 миллионов евро. Третью позицию в списке лидеров занимает Италия, чья торговля с РФ в январе увеличилась на 20%, составив 600,9 миллиона евро.
В первую пятерку также входят Венгрия и Бельгия. В случае Венгрии, товарные потоки за год сократились на 14,5%, достигнув 563,7 миллиона евро. В то время как товарооборот с Бельгией остался на уровне 537,4 миллиона евро.
Общий объем торговли между Россией и странами Евросоюза в начале года составил 5,6 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с шестью миллиардами долларов в январе 2024 года. В январе текущего года девять стран ЕС увеличили товарооборот с Россией, причем наибольший рост наблюдался в Греции — в семь раз. Однако в других 18 странах товарооборот с РФ упал, особенно значительно — в Австрии, где он сократился вчетверо.