Один из непримиримых врагов России в Европе стал ее главным торговым партнером

Общий объем торговли между Россией и странами Евросоюза в начале года составил 5,6 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с шестью миллиардами долларов в январе 2024 года. В январе текущего года девять стран ЕС увеличили товарооборот с Россией, причем наибольший рост наблюдался в Греции — в семь раз. Однако в других 18 странах товарооборот с РФ упал, особенно значительно — в Австрии, где он сократился вчетверо.