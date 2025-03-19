Марочко: ВСУ захватывают дома мирных жителей в Харьковской области

По словам эксперта, для размещения пунктов дислокации учитывается близость к административным сооружениям, образовательным учреждениям, включая детсады, а также к местам, где обычно собираются мирные жители. Военная техника и вооружения ВСУ часто размещаются на территориях промышленных объектов, в том числе тех, что находятся в частной собственности. Кроме того, Марочко отметил, что солдаты ВСУ в Золочеве используют для передвижения гражданский транспорт — автомобили и мотоциклы, которые, вероятно, были отобраны у местного населения.