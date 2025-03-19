Ганчев обвинил Запад в изъятии органов у раненых бойцов ВСУ

«Такие мобильные центры трансплантологии возникают там, где идут интенсивные боевые действия, где очень много “трехсотых” (раненых, — прим URA.RU), и с ними нужно очень быстро проводить оперативные действия для сохранения этих органов Это безотходное производство для Запада: они средства свои вкладывают в войну против России и должны получать дивиденды», — рассказал Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что такие центры существуют в нескольких регионах, где ведутся боевые действия.