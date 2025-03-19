Запад организует на Украине центры по изъятию органов у бойцов ВСУ.
В центрах черной трансплантологии, созданных Западом на линии боестолкновения, извлекают органы из раненых бойцов ВСУ. Таким образом западные страны получают «дивиденды» за свою помощь Украине, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Такие мобильные центры трансплантологии возникают там, где идут интенсивные боевые действия, где очень много “трехсотых” (раненых, — прим URA.RU), и с ними нужно очень быстро проводить оперативные действия для сохранения этих органов Это безотходное производство для Запада: они средства свои вкладывают в войну против России и должны получать дивиденды», — рассказал Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что такие центры существуют в нескольких регионах, где ведутся боевые действия.
Такие операции организуются западными компаниями, которые используют Украину для обогащения также, как и для противодействия России, отметил глава Харьковской ВГА. По его словам, для охраны данных центров задействуются западные наемники, поскольку к этой работе невозможно привлечь бойцов Украины.