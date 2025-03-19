Работа нефтебазы под Краснодаром приостановлена из-за атаки дронов и пожара

Боевики ВСУ в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу под Краснодаром. Она горит уже несколько часов. Площадь пожара — 20 квадратных метров. Работу нефтебазы временно остановили, уведомили в пресс-службе местного оперативного штаба.
Отмечается, что в результате попадания дрона поврежден трубопровод между резервуарами с топливом. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. На месте случившегося работают 105 человек и 45 единиц специальной техники.
Всего с территории предприятия эвакуировано 30 работников дежурной смены. По имеющимся данным, пострадавших нет.
Тем временем, в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты. Меры безопасности связаны с угрозой атаки БПЛА на территории соответствующих регионов.