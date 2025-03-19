Самолет «Сибири» с 74 пассажирами вернулся в аэропорт из-за неисправности

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь».
Транспортная прокуратура Новосибирской области начала проверку обстоятельств инцидента с самолетом авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), который утром 19 марта был вынужден вернуться в аэропорт вылета Толмачево из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Посадка произведена в штатном режиме. На борту находилось 4 члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. В данный момент пассажиры пребывают в терминале аэропорта, решается вопрос об их транспортировке в пункт назначения.
По предварительным данным, инцидент произошел около 07:00 местного времени (04:00 МСК) во время выполнения рейса Новосибирск — Братск. Воздушное судно Embraer 170 столкнулось с неуточненной технической проблемой вскоре после взлета. Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт Толмачево. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Прокуратура организовала надзорные мероприятия, чтобы проверить соблюдение законодательства о безопасности полетов. Особое внимание уделяется правам пассажиров — их обеспечению питанием, размещением и своевременным информированием в соответствии с федеральными авиационными правилами.