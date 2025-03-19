Самолет «Сибири» с 74 пассажирами вернулся в аэропорт из-за неисправности

По предварительным данным, инцидент произошел около 07:00 местного времени (04:00 МСК) во время выполнения рейса Новосибирск — Братск. Воздушное судно Embraer 170 столкнулось с неуточненной технической проблемой вскоре после взлета. Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт Толмачево. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.